Токио, , 09:15 — REGNUM Японская компания Subaru выпустила обновленные модели Impreza WRX и WRX STI с новыми двигателями. Об этом сообщается на портале Car.ru.

В моторной гамме Subaru Impreza WRX и WRX STI появились дизельные двигатели FA24. Точно такие же устанавливаются на модели Ascent, Legacy и Outback. Мощность моторов составляет 400 л. с. Агрегатируются они с АКПП.

Кроме того, стандартные версии автомобилей получат двигатели на 1,5 и 1,8 л. Однако пока подробностей об этом нет.

Также у данных моделей изменился экстерьер. Так, были изменены задний бампер, головная оптика, радиаторная решетка. Появились дополнительные обвесы, которые уменьшили клиренс.

Серийный выпуск новых моделей начнется в конце 2020 года.

Ранее стало известно, что в России появилась финальная серия Subaru Legacy под названием Ultimate.

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