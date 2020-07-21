Пекин, , 08:14 — REGNUM Ведущий китайский производитель электромобилей BYD представил новый кроссовер Song Plus. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новинка разместилась в модельной линейке компании между моделями Tang и Song Pro. По своим размерам она сопоставима с Mitsubishi Outlander и Skoda Kodiaq. Song Plus построен на той же «тележке», что и кроссовер Tang.

Новый кроссовер получил в качестве оснащения цифровую приборную панель, развлекательную систему с дисплеем на 12,8 дюймов, панорамную крышу и круиз-контроль.

Стоит отметить, что есть бензиновая и полностью электрическая модель BYD Song Plus. Первая оснащается турбомотором мощностью 185 л. с., который агрегатируется с «роботом». А вот в оснащении второй версии входит двигатель производительностью 184 л. с. и батарея, проехать на одном заряде которой можно 505 миль (почти 813 км).

Цена начальной комплектации BYD Song Plus в Китае начинается от 13 тыс. долларов (около 928 100 рублей).

Напомним, в Китае начались продажи электрифицированного пикапа Dongfeng Rich 6 EV.

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