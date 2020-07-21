Пекин, , 05:32 — REGNUM Китай завершил модификацию двух спутников-ретрансляторов в рамках подготовки к выполнению новых задач для миссии по освоению Марса «Тяньвэнь-1», сообщает 20 июля агентство Синьхуа.

Геосинхронные спутники «Тяньлянь I-02» и «Тяньлань II-01» направлены на предоставление сопровождения и ретрансляции данных для орбитальных космических кораблей страны.

Четвертый запуск ракеты-носителя «Чанчжэн-5» призван стать началом первой миссии Китая по освоению Марса. Ракета еще 17 июля была доставлена на космодром Вэньчан в провинции Хайань на юге Китая.

Ракета-носитель, получившая кодовое название «Чанчжэн-5 Y4» должна стартовать с космодрома в конце июля или в начале августа.