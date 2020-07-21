Москва, , 05:07 — REGNUM Министерство обороны России заказало разработку универсального двигателя для истребителей «Су» поколений 4+ и 4++, заявил 20 июля журналистам генеральный директор предприятия «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» Евгений Семивеличенко.

«Есть такой заказ со стороны Минобороны, мы эту работу ведем», — сказал он.

По словам Семивеличенко, новый двигатель будет разработан с применением узлов предыдущих двигателей, выпускаемых предприятием. Предполагается, что двигателем можно будет оснащать истребители Су-27, Су-30 и Су-35. В настоящее время в них используются три разных двигателя.

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