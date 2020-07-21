Флорида, США, , 01:11 — REGNUM Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 со спутником связи в интересах вооружённых сил Южной Кореи, онлайн-трансляция запуска ведётся на сайте компании.

Ракета стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в 17:30 по времени Восточного побережья США (00:30 мск). Расчётное время прибытия на заданную орбиту — 30 минут.

По информации портала Spaceflight, спутник обеспечит защищенную и устойчивую к помехам связь для южнокорейских ВС. Он станет первым аппаратом такого типа. Разработка принадлежит американской и европейской компаниям Lockheed Martin и Airbus Group.

Читайте ранее в этом сюжете: В SpaceX назначили новую дату запуска южнокорейского военного спутника