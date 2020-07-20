Москва, , 21:12 — REGNUM Специалистами ЦНИИ «Буревестник» разработана морская версия артиллерийского 57-мм боевого модуля АУ-220М, сообщает 20 июля ТАСС со ссылкой на гендиректора ЦНИИ Георгия Закаменных.

Боевой модуль АУ-220М Alexey Vasilenko

По его словам, новый модуль предназначен для катеров и небольших кораблей

На основе разработок зенитно-артиллерийского комплекса «Деривация-ПВО» создан необитаемый дистанционно управляемый модуль с 57-мм скорострельным автоматическим орудием.

Эта артсистема с дальностью стрельбы до 14,5 км обладает скорострельностью до 80 выстрелов в минуту.

«Специалисты ВМФ положительно оценивают возможность его применения на кораблях и катерах небольшого водоизмещения», — цитирует ТАСС слова Георгия Закаменных.

В боекомплект боевого модуля включены 57-мм снаряды различных типов: бронебойный и многофункциональный с дистанционно-контактным взрывателем.

Новый боевой модуль способен уничтожать малоразмерные беспилотники, вертолёты и низколетящие самолеты, а также поражать катера и корабли противника.

Как сообщало ИА REGNUM, в исходном варианте 57-мм боевой модуль АУ-220М был разработан для установки на бронетехнику различных типов.

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