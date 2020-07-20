Токио, , 15:42 — REGNUM Японская компания Toyota представила для европейского авторынка новую версию Corolla под названием GR Sport. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Toyota Corolla GR Sport Newsroom.toyota.eu

Сообщается, что спортивная версия Corolla также появится и в России. Реализация новинки начнется в 2021 году. Производится новая модель на предприятии японской марки в Турции.

Модель отличает затемненная радиаторная решетка, спойлер на крыше и оригинальные колесные диски на 17 дюймов. Причем в качестве дополнительной опции предусмотрены колесные диски на 18 дюймов. На порогах появились накладки с логотипом спецверсии.

Силовая гамма новинки будет состоять из 132-сильного мотора на 1,6 л и гибридной версии с двигателем на 1,8 л.

Первая модель Toyota Corolla GR Sport будет предлагаться на восточноевропейских рынках.

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