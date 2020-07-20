Сеул, , 15:21 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания SsangYong Motor (принадлежит индийской компании Mahindra & Mahindra) обнародовала изображения своего первого полностью электрифицированного внедорожника. Об этом 20 июля сообщает пресс-служба компании.

SsangYong E100 SsangYong Motor

Первый электровнедорожник южнокорейской марки получил название E100. Более подробная информация об электрическом внедорожнике появится позднее, говорится в сообщении компании.

Новый электрический малолитражный внедорожник SsangYong должен быть выпущен в первой половине 2021 года. Перед запуском нового EV автопроизводитель выпустил изображение, которое графически отображает его внешний дизайн.

Напомним, за период с января по июнь 2020 года продажи SsangYong упали на 28%, до 49 387 единиц. Модельный ряд SsangYong состоит из флагманской модели G4 Rexton, а также Tivoli, Korando и Rexton Sports.

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