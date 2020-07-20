Пекин, , 14:52 — REGNUM Южнокорейская автопроизводитель KIA представил на китайском авторынке новую версию седана KIA K5. Об этом сообщается на сайте «Автоновости дня».

Колесная база удлиненной версии K5 была увеличена на 50 мм, до 2900 мм. Благодаря этому длина кузова модели стала длиннее на 75 мм в отличие от обычной версии. Теперь она составляет 4980 мм.

Кроме того, некоторые изменения коснулись внешнего вида седана. За счет новых бамперов он стал более агрессивным.

Внутри появилась панель с двумя экранами на 12,3 дюйма и небольшим козырьком. Системой климат-контроля теперь можно управлять с помощью «качающиеся» физических кнопок, которые пришли на замену сенсорному управлению.

В качестве силовой установки удлиненная версия K5 получила турбированный двигатель SmartStream на 1,5 л мощностью 170 л. с. Агрегатируется такой движок с 7-ступенчатой преселективной роботизированной трансмиссией. Кроме того, есть более мощная версия с 240-сильным турбодвигателем на 2 л, который идет в паре с классической 8-ступенчатой АКПП. Привод предусмотрен только передний.

Ожидается, что продажи новинки начнутся уже в следующем месяце.

Напомним, в начале июля компания Kia представила модель K5 (Optima) нового поколения для североамериканского авторынка.

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