Бурабай, Казахстан, , 14:42 — REGNUM При установке ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовом комплексе на Байконуре возникли замечания к наземному оборудованию, сообщает 20 июля РИА Новости со ссылкой на «Роскосмос».

Отмечается, что проблема возникла в работе одного из агрегатов стартового комплекса. В «Роскосмосе» выразили уверенность, что поломку удастся устранить в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июля ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-15» установлена на стартовой площадке. Корабль доставит на Международную космическую станцию необходимое оборудование и материалы.

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