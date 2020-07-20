Москва, , 10:41 — REGNUM Управляемыми артиллерийскими снарядами будут в скором времени обеспечены российские боевые корабли, вооруженные артиллерийскими установками А-190−1. Об этом сообщил гендиректор ЦНИИ «Буревестник» Георгий Закаменных, передаёт 20 июля ТАСС.

Он отметил, что применение А-190−01 во время учений подтвердило эффективность этой установки. Эффективность возрастёт, когда будут внедрены боеприпасы нового поколения, в том числе управляемые.

«Это вопрос ближайшей перспективы», — сказал Закаменных.

Артиллерийской установкой А-190−01 калибром 100 мм корабли ВМФ России оснащаются с 2012 года. Её создали для замены артустановки АК-176, которая до недавнего времени была самой массовой на флоте.

Закаменных подчеркнул, что новая установка существенно превосходит прежнюю, разработанную ЦНИИ «Буревестник» в конце 1970-х годов.

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