Нью-Дели, , 09:36 — REGNUM Индийская компания Classic Legends, которой принадлежат права на производство мотоциклов Jawa, работает над созданием электробайков. Об этом сообщается на портале Motorbike Writer.

Электрические мотоциклы Jawa внешне мало чем будут отличаться от ретро-моделей. Хотя некоторые изменения все же могут произойти. Так, мотоцикл может получить некоторые современные опции.

Электробайк будет создан на основе модели Forty-Two. Его электродвигатель будет схож по техническим характеристикам с бензиновым мотором на 650 куб. Также известно, что новинка сможет проехать на одном заряде батареи 200−250 км.

Ожидается, что электробайк Jawa появится в 2021 году.

Ранее стало известно, что компания Classic Legends, которая принадлежит корпорации Mahindra & Mahindra, планирует вывести на авторынок Европы байки Jawa 300.

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