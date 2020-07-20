Москва, , 08:50 — REGNUM Самые ожидаемые новые модели автомобилей российского производства назвали эксперты интернет-издания «Известия».

Пятерку таких моделей возглавила обновленная Lada Vesta. Рестайлинг модели ожидали еще в прошлом году. По словам руководителя отдела продаж «Авилон. Volkswagen» Максима Васильева, в кардинальных изменения Vesta пока не нуждается.

«Можно оснастить, например, внести изменения в оптику или обновить мультимедийную систему. Сейчас, во время кризиса компания в глазах покупателя чувствует себя хорошо, у нее есть возможности обновлять свой модельный ряд», — сообщил Васильев.

На втором месте внедорожник Niva от АвтоВАЗа. Ранее эта модель производилась под брендом Chevrolet. Но сейчас ее хотят выпускать под маркой Lada. Как ожидается, пластиковые обвесы для новинки будет поставлять хорватская компания AD Plastik Group.

Также ожидается появление нового поколения УАЗ «Патриот». Модель с подачи главы «Соллерс» Вадима Швецова получила название «Русское Прадо». По словам главного редактора «За рулем» Максима Кадакова, новинка должна быть такой же надежной, как иномарки, а также более бюджетной.

«Выполнить оба эти условия одновременно невозможно», — отметил он.

Также на российском авторынке ожидают появление седана Aurus Senat и внедорожника Komendant, а также недорогого отечественного электрокара Zetta.

Ранее стало известно, что российская компания Aurus может выпустить бюджетную модель автомобилей.

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