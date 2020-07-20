Токио, , 02:51 — REGNUM Японская ракета H-IIA с зондом «Аль-Амаль» Объединённых Арабских Эмиратов стартовала с космодрома на острове Танэгасима, сообщает пресс-служба компании Mitsubishi Heavy Industries.

Сообщается, что запуск ракеты-носителя прошел успешно. Аппарат отделился на высоте 430 километров и вышел на заданную траекторию. Отмечается, что ранее запуск космического зонда ОАЭ дважды откладывался по метеорологическим причинам.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 июня японская частная компания Interstellar Technologies провела неудачный запуск совей ракеты-носителя MOMO. У ракеты через минуту после старта отключился двигатель, после чего аппарат упал в море.

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