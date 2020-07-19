Токио, , 15:30 — REGNUM Кабинет министров Японии утвердил план по цифровизации внутриведомственного документооборота. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

В рамках утверждённого плана в Японии планируют объединить все онлайн-системы, используемые различными министерствами, ведомствами и муниципальными органами власти. Правительственным учреждением будет рекомендовано отказаться от большей части аналогового документооборота.

Планируется, что эта программа будет выполнена в течение года. Для контроля выполнения плана при Секретариате кабинета министров Японии будет создана специальная группа, в которую войдут чиновники и независимые эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с мая 2020 года в России начался эксперимент по внедрению электронного документооборота при работе с кадрами.