Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Функция беспроводной передачи данными между Android-устройствами будет добавлена в мобильную операционную систему от Google в августе, сообщил редактор портала мобильных разработчиков XDA Developers Мишаал Рахман на своей странице в социальной сети Twitter.

Получившая название Nearby Sharing функция позволит владельцам Android-смартфонов быстро пересылать фотографии, видео или другие файлы на другие находящиеся поблизости устройства. Для передачи данных будет использоваться Wi-Fi и Bluetooth, смартфоны от компании Apple уже поддерживают аналогичную функцию AirDrop.

Рахман заявил, что компания Google уведомила производителей, что с августа сервис Nearby Share будет распространяться на все смартфоны под управлением Android 6.0 и более поздних версий. Он добавил, что в настоящее время в Google ведётся бета-тестирование этой функции. Отмечается, что для активации этой функции нужно будет загрузить специальный сервис через магазин Google Play.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Google заявили, что вышедшая в 2019 году Android 10 побила рекорд по скорости распространения среди всех операционных систем для мобильных устройств.

Читайте ранее в этом сюжете: Android 10 побила рекорд по скорости распространения систем от Google