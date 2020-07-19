Вашингтон, 19 июля 2020, 14:55 — REGNUM Функция беспроводной передачи данными между Android-устройствами будет добавлена в мобильную операционную систему от Google в августе, сообщил редактор портала мобильных разработчиков XDA Developers Мишаал Рахман на своей странице в социальной сети Twitter.
Получившая название Nearby Sharing функция позволит владельцам Android-смартфонов быстро пересылать фотографии, видео или другие файлы на другие находящиеся поблизости устройства. Для передачи данных будет использоваться Wi-Fi и Bluetooth, смартфоны от компании Apple уже поддерживают аналогичную функцию AirDrop.
Рахман заявил, что компания Google уведомила производителей, что с августа сервис Nearby Share будет распространяться на все смартфоны под управлением Android 6.0 и более поздних версий. Он добавил, что в настоящее время в Google ведётся бета-тестирование этой функции. Отмечается, что для активации этой функции нужно будет загрузить специальный сервис через магазин Google Play.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле в Google заявили, что вышедшая в 2019 году Android 10 побила рекорд по скорости распространения среди всех операционных систем для мобильных устройств.
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