Вашингтон, , 14:00 — REGNUM Объём рынка облачных хранилищ в среднесрочной перспективе будет расти со скоростью около 22% в год. Об этом свидетельствует прогноз исследовательской компании Allied Analytics.

По оценкам экспертов, в 2019 году глобальный объём рынка хранилищ составил около $46,12 млрд. Прогнозируется, что к 2027 году объём вырастет до $222,25 млрд. Таким образом, среднегодовой рост в период с 2020 по 2027 год составит 21,9%.

Спрос на услуги облачных хранилищ будет расти в банковской и финансовой сфере, в розничной торговле, здравоохранении и государственном секторе. В 2019 году на рынке облачных хранилищ преобладал спрос среди крупных предприятий, однако в дальнейшем база пользователей существенно расширится за счёт средних и малых организаций.

Главными игроками на этом рынке в рассматриваемый период останутся компании Amazon Web Services, Dell Technologies, Google, Hewlett Packard, IBM Corporation, Microsoft Corporation, Oracle Corporation, Rackspace Hosting, Alibaba Cloud и VMware.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года Национальное агентство финансовых исследований представило результаты опроса, показавшего, что перейти от локальных к облачным хранилищам готовы 77% крупных российских компаний.