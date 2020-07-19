Вашингтон, , 13:31 — REGNUM Запуск ракеты-носителя Falcon 9 с военным спутником Южной Кореи Anasis-II назначен на 20 июля, сообщает пресс-служба американской компании SpaceX.

Первоначально запуск с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида планировался на 14 июля. Старт был отложен из-за необходимости проведения дополнительных проверок.

Anasis-II станет первым военным спутником Южной Кореи. Подробная информация о космическом аппарате не разглашается, предполагается, что он будет использоваться для защищённой связи. В настоящее время южнокорейские военные используют международные и гражданские спутники связи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года на околоземную орбиту был успешно выведен южнокорейский океанографический спутник Chollian 2B.

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