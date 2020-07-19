Санкт-Петербург, , 13:53 — REGNUM В реактор второго энергоблока ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС начата загрузка ядерного топлива. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Росэнергоатома в своей официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

»Первая тепловыделяющая сборка со свежим ядерным топливом загружена в реактор», — говорится в сообщении и уточняется, что таким образом начат физический пуск второго энергоблока ЛАЭС.

Также указывается, что всего в активную зону реактора загрузят 163 тепловыделяющие сборки с ядерным топливом (ТВС). Вслед за этим произойдет начало управляемой самоподдерживающейся цепной ядерной реакции в реакторе — собственно физический пуск, а затем — энергетический пуск, начало выдачи вторым энергоблоком электричества в сеть.

При этом известно, что ввод второго энергоблока ЛАЭС в эксплуатацию намечен на 2021 год.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 июля стало известно, что физический запуск первого блока Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) может состояться уже в начале августа текущего года.