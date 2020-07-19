Вашингтон, , 12:59 — REGNUM Выпускаемые в течение нескольких следующих лет для новой приставки Xbox Series X игры также будут доступны на консолях предыдущего поколения. Об этом заявил глава подразделения Microsoft Xbox Фил Спенсер на сайте проекта.

В объёмном посте глава Xbox раскрыл некоторые подробности стратегии компании в отношении новой приставки Xbox Series X, выход которой ожидается в конце 2020 года. Спенсер подтвердил обратную совместимость, то есть доступность на новой консоли всех видеоигр, разработанных для четырёх предыдущих поколений Xbox.

Он добавил, что новая приставка обеспечит гораздо более высокий уровень графики и производительности даже на старых видеоиграх. При этом Спенсер подчеркнул, что в Microsoft не хотят вынуждать владельцев приставок предыдущих поколений переходить на новую консоль.

«Мы хотим, чтобы каждый владельец Xbox играл во все новые игры от Xbox Game Studios. Вот почему игры Xbox Game Studios, которые мы выпустим в ближайшие пару лет, например Halo Infinite, будут доступны на Xbox Series X и Xbox One», — заявил глава Xbox.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле компания Microsoft объявила о прекращении производства консолей Xbox One X и Xbox One S в версии All-Digital Edition.

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