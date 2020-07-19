Токио, , 12:31 — REGNUM Количество кибератак на маршрутизаторы — устройства, обеспечивающие подключение к сети — выросло в несколько десятков раз за предыдущий год. Об этом свидетельствуёт отчёт специализирующейся в сфере кибербезопасности компании Trend Micro.

Хакерство Christoph Scholz

По оценкам экспертов Trend Micro, в начале 2019 года злоумышленники предпринимали около 10 млн попыток «жёсктого» взлома паролей маршрутизаторов. К ноябрю среднемесячное количество попыток взлома выросло до 218 млн, а в декабре достигло рекордной отметки в 249 млн.

Основной целью злоумышленников является получение доступа к компьютерам пользователей. После этого из заражённых устройств формируются компьютерные сети ботнеты, которые используются для рассылки спама или проведения хакерских атак.

Для защиты компьютеров и устройств интернета вещей пользователям рекомендуется использовать надёжные пароли, а также регулярно устанавливать обновления, устраняющие уязвимости.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года специалисты по кибербезопасности предупредили о вспышке активности ботнета Emotet, который впервые был выявлен в 2014 году.