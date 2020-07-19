Брюссель, , 11:52 — REGNUM Европейская комиссия начала отраслевую проверку рынка потребительских услуг, связанных с интернетом вещей. Об этом говорится в заявлении заместителя главы Еврокомиссии Маргрет Вестагер, опубликованном на сайте ведомства.

В заявлении Вестагер отмечается, что технологии интернета вещей, ещё недавно фигурировавшие лишь в научной фантастике, очень быстро становятся частью повседневной жизни. Люди начинают всё чаще использовать устройства, подключенные к интернету, включая фитнес-трекеры, умные телевизоры и другие гаджеты для «умного дома».

«И в центре всего этого находятся голосовые помощники, такие как Apple Siri, Google Assistant, Amazon Alexa или Magenta Deutsche Telekom», — отметила еврокомиссар.

Она добавила, что встроенные в «умные колонки» и другие устройства голосовые помощники собирают огромное количество информации. Благодаря этой технологии крупные технологические компании получают доступ и к данным о привычках и потребительских предпочтениях людей. В Еврокомиссии предполагают, что эти данные могут использоваться IT-гигантами для продвижения собственных товаров и услуг, формируя монопольный рынок.

«Мы видели такой тип поведения раньше. Это не новость. Существует риск того, что некоторые участники рынка станут «владельцами» интернета вещей, получив возможность создавать или разрушать другие компании», — подчеркнула Вестагер.

Она добавила, что в рамках ведущейся проверки будут опрошены все ведущие производители устройств интернета вещей. Соответствующие анкеты были разосланы около 400 компаниям, базирующимся в Европе, Азии и Америке. В анкете задаются вопросы о характере собираемых с помощью «умных устройств» данных, а также о дальнейшем их использовании.

«Это также является важным посланием для ведущих компаний на этом рынке, показывающим, что мы следим за их бизнесом и его соответствием правилам конкуренции», — подытожила еврокомиссар.

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