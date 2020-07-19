Пекин, , 11:16 — REGNUM Китайская компания Huawei выпустит новые флагманские смартфоны Mate 40 и Mate 40 Pro в сентябре. Об этом сообщает портал ITHome со ссылкой на источники в отрасли.

Эмблема Huawei Kārlis Dambrāns

По данным портала, в Huawei заканчивают тестирование всех ключевых компонентов новой модели смартфонов. Сообщается, что продажи глобальной версии нового флагмана от китайской компании начнутся в конце сентября. Отмечается, что смартфоны серии Mate 40 станут первыми устройствами с новыми процессорами Kirin 1020 от дочерней компании Huawei — HiSilicon.

Компания Huawei традиционно представляет новые флагманские модели смартфонов в сентябре или октябре. В мае правительство США ужесточили санкции в отношении китайской компании, поэтому ожидалось, что Huawei будет вынуждена задержать производство новых смартфонов в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае ключевой поставщик Huawei — тайваньский производитель TSMC — прекратила принимать заказы на выпуск чипов для устройств китайской компании. Однако производство по уже размещённым заказам, включая партию процессоров Kirin 1020, будет продолжено до середины сентября.

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