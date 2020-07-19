Бурса, Турция, , 10:43 — REGNUM Первый серийный турецкий электромобиль сойдёт с конвейера в четвёртом квартале 2022 года, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передаёт телеканал TRT World.

18 июля возле города Бурса был заложен фундамент первого в Турции завода по производству электромобилей. Присутствующий на мероприятии Эрдоган заявил, что гордится этим проектом, который начат в тяжёлых условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

«Мы планируем завершить строительство завода за 18 месяцев и снять первый автомобиль с конвейера в последнем квартале 2022 года», — сообщил Эрдоган.

Производством электромобилей в Турции будет заниматься консорциум TOGG. Эта организация была создана в июне 2018 года при участии пяти турецких компаний: Anadolu Group, BMC, Kok Group, Turkcell и Zorlu Holding. Планируется, что к 2030 году завод TOGG будет выпускать миллион электромобилей пяти разных моделей в год.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле консорциум TOGG получил в Евросоюзе патент на экстерьер электрических электромобилей собственной разработки.

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