Вашингтон, , 09:42 — REGNUM Федеральная торговая комиссия (FTC) США рассматривает возможность получения показаний под присягой от руководства компании Facebook в рамках ведущегося антимонопольного расследования. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По данным издания, в FTC планируют получить показания от генерального директора Facebook Марка Цукерберга и главного операционного директора Шерил Сэндберг. Руководство компании должно будет подтвердить, что Facebook не нарушал антимонопольное законодательство США для получения привилегированного положения на рынке.

Отмечается, что FTC изучает вопрос о том, занимается ли Facebook незаконными монопольными действиями, включая скупку потенциальных конкурентов для предотвращения будущих угроз. В настоящее время принадлежащие Facebook платформы, включая Instagram и WhatsApp, насчитывают более 2,5 млрд пользователей во всём мире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании начало проверку сделки по приобретению компанией Facebook сервиса Giphy на соответствие антимонопольным требованиям.