Пекин, , 08:20 — REGNUM Новый флагманский смартфон китайской компании Huawei Mate 40 выйдет в двух версиях, оснащённых процессорами от разных производителей. Об этом сообщает портал PhoneArena со ссылкой на источники в отрасли.

Эмблема Huawei Kārlis Dambrāns

В мае правительство США ужесточило санкции в отношении компании Huawei, запретив ей поставлять электронное оборудование, произведённое с использованием американских технологий. После этого тайваньская компания TSMC, на мощностях которой производятся процессоры Hawei Kirin, прекратила приём заказов от китайского гиганта. Производство чипов дочерней компании Huawei — HiSilicon — на мощностях TSMC по уже размещённым заказам продлится до 14 сентября.

По данным портала, до этого времени TSMC выпустит около 8 млн чипов Kirin 1020, которыми будут оснащаться смартфоны Mate 40. При этом обычно китайская компании реализует не менее 10 млн новых флагманских смартфонов.

Сообщается, что для решения этой проблемы Huawei может оснастить часть смартфонов Mate 40 чипами от другого производителя. Предполагается, что недостающие процессоры поставит другая компания из Китая — MediaTek. При этом ожидается, что именно смартфоны с процессорами от MediaTek будут продаваться на рынках за пределами Китая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае компания Huawei начала переговоры с MediaTek о резком наращивании объёмов поставляемых чипов. По данным издания Nikkei Asian Review, в Huawei рассчитывали нарастить объём заказов у MediaTek втрое.

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