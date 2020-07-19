Токио, , 07:51 — REGNUM Правительство Великобритании начало переговоры с японскими компаниями после отказа от использования телекоммуникационного оборудования Huawei при создании сетей 5G. Об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, британские официальные лица начали переговоры с представителями NEC и Fujitsu. Ожидается, что эти японские компании смогут заменить китайского гиганта Huawei в качестве поставщика оборудования для создания сетей мобильной связи пятого поколения.

Дополнительно британские чиновники провели ряд встреч с представителями японских правительственных органов, где также обсуждали эти вопросы. Отмечается, что участие японских компаний в развёртывании сетей 5G в Великобритании должно повысить конкуренцию и привести к снижению цен на решения шведской компании Ericsson и финской Nokia.

В настоящее время компании Huawei, Ericsson и Nokia контролируют почти 80% рынка базовых станций 5G. На долю NEC и Fujitsu контролируют менее 1%, однако нарастающее давление на Huawei может помочь японским компаниям закрепиться на этом рынке.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта Великобритании Оливер Доуден заявил, что Великобритания откажется от использования оборудования компании Huawei при создании сетей мобильной связи 5G.

Читайте ранее в этом сюжете: Помпео и Рааб обсудили отказ Британии от технологий Huawei в сетях 5G