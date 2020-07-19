Москва, , 07:22 — REGNUM Специалисты космодрома «Байконур» провели общую сборку ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблём «Прогресс МС-15» и подготовили её к вывозу на стартовую площадку. Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В рамках общей сборки специалисты провели стыковку космической головной части (корабля под обтекателем) с третьей ступенью ракеты-носителя. Получившаяся сборка была состыкована с собранным отдельно пакетом из первой и второй ступеней носителя. После этого были объединены электрические системы и проведена проверка собранной ракеты.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-15» назначен на 23 июля. Корабль доставит на Международную космическую станцию грузы для обеспечения жизнедеятельности экипажа и материалы для научных экспериментов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 11 июля высота орбиты МКС была уменьшена на 900 метров с целью создания баллистический условий для стыковки кораблей «Прогресс МС-15» и «Союз МС-17».

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