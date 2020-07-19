Москва, , 04:13 — REGNUM Испытания новых беспилотных поездов в России будут проводиться на виртуальном полигоне, сообщает газета «Известия» со ссылкой на представителей Минтранса РФ и РЖД.

Предполагается, что полноценный симулятор железной дороги позволит отработать все внештатные ситуации и заранее предусмотреть нежелательные сценарии. Также виртуальные испытания помогут отладить программное обеспечение для беспилотных поездов.

Газета отмечает, что техзадание на проектирование полигона было утверждено в июле. Пока стоимость самого проекта не известна, однако средства на его реализацию будут выделены по федеральной программе «Информационная безопасность». Сам полигон намерены создать к концу 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года стало известно, что все новые станции метрополитена в Москве будут оборудованы системами для движения беспилотных поездов. Однако пока столичные власти рассматривают возможность использования беспилотных составов в качестве перспективного.

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