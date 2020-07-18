Пекин, , 15:40 — REGNUM К началу июля количество станций для зарядки электромобилей в Китае превысило 558 тысяч. Об этом сообщает портал cnTechPost со ссылкой на данные Национальная энергетическая администрация Китая (NEA).

Отмечается, что в отчёте NEA учитываются только общественные зарядные станции. С учётом частных станций, расположенных во дворах жилых домов или на площадках различных компаний, общее количество зарядных станций в Китае составляет более 1 млн 322 тысяч.

Резкое развёртывание инфраструктуры для электрического транспорта в Китае ведётся в течение пяти лет. По состоянию на конец 2015 года в стране насчитывалось всего 57 инфраструктурных объектов, а к 2019 году их количество выросло до 516 тысяч. В течение последнего года в Китае открывается в среднем около 12 тысяч общественных зарядных станций в месяц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что к 2030 году количество общественных зарядных станций для электромобилей в Германии будет доведено до 1 млн.