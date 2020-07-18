Вашингтон, , 14:49 — REGNUM Принадлежащий компании Microsoft сервис GitHub создал физический архив со всем доступным открытым программным кодом в Арктике. Об этом сообщается в блоге GitHub.

Платформа GitHub предназначена для совместной работы над программным кодом. В феврале 2020 года сотрудники сервиса собрали весь доступный на платформе открытый программный код для создания резервного архива.

Данные объёмом 21 терабайт были записаны на специальную плёнку компании Piql, предназначенную для долговременного хранения информации. Всего для этого потребовалось 186 катушек, каждая из которых содержит 1066 метров плёнки. В GitHub заявляют, что информация в этом архиве сможет храниться более одной тысячи лет.

Полученных архив был размещён в специальном хранилище, созданном в заброшенной угольной шахте на острове Шпицберген. На этом же острове расположено Всемирное семенохранилище, содержащее образцы семян всех основных сельскохозяйственных культур.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года американская компания Microsoft завершила поглощение платформы GitHub.

Читайте ранее в этом сюжете: Завершено поглощение GitHub компанией Mircosoft