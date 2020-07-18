Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Кибератаку на Twitter, приведшую к взлому страниц американских политиков и бизнесменов, организовали хакеры из Великобритании и США. Об этом сообщает газета The New York Times.

Twitter Kon Karampelas

Аккаунты многих известных американских деятелей культуры, политики и бизнеса в социальной сети Twitter были взломаны в ночь с 15 на 16 июля. В результате этой атаки в распоряжении хакеров оказались аккаунты бывшего президента США Барака Обамы, бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, бизнесмена Илона Маска и десятки других. На взломанных страницах злоумышленники опубликовали сообщения, призывающие пользователей перевести на определённый счёт криптовалюту биткоин для последующего возвращения более крупной суммы.

Специалисты исследовательской фирмы Chainalysis установили, что к атаке причастен хакер, известный под псевдонимом «Kirk». Отмечается, что именно он выводил криптовалюту с кошелька, размещаемого на взломанных страницах.

Журналистам The New York Times удалось связаться с четырьмя другими людьми, причастными к этой атаке. Один из этих людей — хакер с псевдонимом «LOL» — рассказал, что за атакой стоит не какая-то организация, а разрозненная группа людей, проживающих в США и Великобритании.

Он объяснил, что «Kirk» связался с ним и другим хакером с псевдонимом «ever so anxious» с помощью сервиса Discrod. Сначала хакеры предлагали за плату изменить внутренние настройки уже имеющихся Twitter-аккаунтов, однако позже «Kirk» продемонстрировал доступ к более серьёзным возможностям. Хакер «LOL» заявил, что именно «Kirk» обладал доступом к внутренним сервисам Twitter, который обычно имеют только сотрудники компании.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 июля в Twitter подтвердили, что для взлома аккаунтов американских политиков и бизнесменов хакеры использовали инструменты, доступные только сотрудникам компании.

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