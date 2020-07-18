Ульяновск, , 13:45 — REGNUM Специалисты корпорации «Иркут» приступили к проверке системы защиты двигателей самолёта МС-21−300 от попадания воды. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Самолет MC-21-300 Denis Fedorko

Испытания перспективного российского пассажирского самолёта проводятся на аэродроме «Ульяновск-Восточный». Для этой проверки был смонтирован специальный «бассейн» длиной более 70 метров и шириной около 20 метров.

В течение нескольких дней самолёт будет испытываться в разных режимах работы двигателей в «бассейне» с определённым уровнем воды. Эта проверка должна подтвердить возможность эксплуатации лайнера при наличии воды на взлётно-посадочной полосе. Отмечается, что данные проверки являются необходимыми для сертификации самолёта МС-21−300 в России и Европейском союзе по нормам лётной годности.

Самолёт МС-21 разрабатывается корпорацией «Иркут» и ОКБ Яковлева. В модификации МС-21−300 лайнер сможет перевозить до 211 пассажиров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года корпорация «Иркут» завершила строительство четвёртого самолёта МС-21−300, предназначенного для проведения лётных испытаний.

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