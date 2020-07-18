Вашингтон, , 13:12 — REGNUM Американская компания Apple работает над функцией управления носимыми электронными устройствами с помощью движений глаз. Об этом сообщает портал 9to5Mac.

Ведущуюся разработку этой технологии подтверждает заявка Apple, поданная в Ведомство по патентам и товарным знакам США. Зарегистрированная 16 июля заявка описывают технологию взаимодействия с пользовательским интерфейсом электронных устройств с помощью движений глаз.

Движения глаз будут считываться с помощью видеокамеры. В заявке отмечается, что эта технология может использоваться в любых устройствах, оснащённых видеокамерой, однако главным применением должны стать гарнитуры виртуальной и дополненной реальности.

Например, эта технология позволит увеличить изображение, на котором сфокусирован взгляд, а также заменить ряд функций ввода, реализуемых с помощью сенсорного экрана. Предполагается, что эта технология будет использоваться в очках виртуальной реальности от Apple, о работе над которыми сообщали многие СМИ и отраслевые эксперты.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле стало известно, что компания Foxconn запустила опытное производство линз для очков виртуальной и дополненной реальности от Apple.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple начала производство линз для устройств виртуальной реальности — СМИ