Вашингтон, , 13:20 — REGNUM В течение последних двух месяцев в ВВС США потерпело крушение семь истребителей. Эксперты из военного журнала Military Watch 17 июля рассказали о своем видении версий причины череды данных авиакатастроф.

Пилот ВВС США

По мнению аналитиков журнала, то обстоятельство, что среди упавших самолетов были истребители разных типов и различного времени эксплуатации, говорит о том, что в данном случае нельзя говорить, что это произошло по причине устаревшего оборудования.

При этом, как считают эксперты, произошедшие крушения могли случиться из-за некачественного обучения пилотов, проблем с техобслуживанием самолетов и из-за сбоев в их программном обеспечении.

Ввиду этого, аналитики положительно отзываются о планах ВВС США по постепенному выводу из эксплуатации устаревших истребителей F-15C Eagle и замены их на показавшие высокую степень надежности машины F-X шестого поколения, однако высказывают сомнения в благополучном состоянии нынешней военной авиации страны.

«Тот факт, что в США терпят крушение военные самолеты всех поколений, все же является тревожным признаком. Вероятно, проблема кроется не в самих истребителях, а в том, как они используются и эксплуатируются», — заключается в публикации.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 14 июля стало известно, что в момент приземления на авиабазе Холломен в американском штате Нью-Мексико потерпел крушение истребитель ВВС США F-16 Viper.