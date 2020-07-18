Вашингтон, , 12:42 — REGNUM Для взлома аккаунтов американских политиков и бизнесменов хакеры использовали инструменты, доступные только сотрудникам Twitter. Об этом сообщается на странице технической поддержки компании.

В ночь с 15 на 16 июля неизвестным хакерам удалось получить доступ к 130 аккаунтам в социальной сети Twitter. Кибератака была направлена на страницы известных американских деятелей, включая экс-президента США Барака Обаму, рэп-исполнителя Канье Уэста и бизнесменов Илона Маска и Джеффа Безоса.

18 июля в Twitter представили промежуточные результаты расследования этого инцидента. В компании отметили, что злоумышленникам удалось сбросить пароли 45 из 130 скомпрометированных аккаунтов. При этом хакеры использовали инструменты, доступные только сотрудникам технической поддержки Twitter.

В Twitter добавили, что нет никаких доказательств того, что злоумышленники получили доступ к паролям пользователей. Поэтому в компании не считают необходимым массовый сброс паролей учётных записей.

«Наше расследование в сотрудничестве с правоохранительными органами продолжается, мы будем делиться любой новой информацией», — подчеркнули в Twitter.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 17 июля стало известно, что Федеральная торговая комиссия США начала проверку Twitter на соблюдение требований безопасности.

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