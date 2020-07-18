Тайбэй, , 12:08 — REGNUM Выручка тайваньского производителя полупроводниковых устройств TSMC во втором квартале 2020 года составила около $4,1 млрд. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Отмечается, что этот показатель стал самым большим с первого квартала 2014 года. Аналитики Sanford C. Bernstein прогнозируют, что тайваньскому производителю микросхем удастся сохранить хорошие показатели и в следующем квартале.

Однако в дальнейшем TSMC придётся столкнуться с последствиями пандемии коронавирусной инфекции и запрета на сотрудничество с китайской компанией Huawei. При этом председатель TSMC Марк Лю выразил уверенность, что компании удастся найти других клиентов на мощности, которые ранее были задействованы для производства чипов Huawei.

Напомним, в мае 2020 года правительство США ужесточило санкции в отношении Huawei. После этого TSMC прекратила принимать новые заказы от этой компании. Производство по уже размещённым заказам для Huawei на мощностях TSMC продолжится до середины сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае в TSMC объявили о планах по строительству в США завода по производству полупроводниковых устройств стоимостью около $12 млрд.