Вашингтон, , 10:57 — REGNUM Американская компания SpaceX подготовила программу тестирования системы спутникового интернета Starlink. Об этом сообщает The Verge.

Инструкция для участников тестовой программы системы спутникового интернета была обнаружена в скрытом от пользователей разделе сайта проекта Starlink. Эти документы показывают, что участники тестовой программы получат набор из терминала Starlink, Wi-Fi маршрутизатора, блока питания и элементов для крепления этой системы.

Участники тестовой программы должны будут установить приёмное устройство самостоятельно, сориентировав его на северную часть неба. Несколькими днями ранее основатель SpaceX Илон Маск подтвердил, что терминалы Starlink будут оснащены системой самоориентации, поэтому для их установки не будут требоваться специальные знания.

Пользовательское соглашения с участниками тестовой программы предусматривает обязанность по ежедневному использованию системы в течение 30−60 минут. При этом тестеры не смогут обсуждать работу системы Starlink ни с кем, кроме сотрудников SpaceX.

Для создания системы спутникового интернета Starlink компания SpaceX развёртывает одноимённую группировку орбитальных спутников. В настоящее время на околоземной орбите находится чуть менее 600 спутников Starlink. В SpaceX планируют довести общее количество аппаратов в составе группировки до 12 тысяч.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле глава SpaceX Илон Маск заявил, что открытое тестирование системы Starlink будет начато осенью 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: В США вновь перенесли запуск ракеты Falcon 9 со спутниками Starlink