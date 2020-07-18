Москва, , 09:59 — REGNUM Космический аппарат «Канопус-В» № 1 выведен из состава орбитальной группировки дистанционного зондирования Земли. 17 июля об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

В госкорпорации рассказали, что эксплуатация спутника была прекращена 1 июля. «Канопус-В» № 1 был выведен на околоземную орбиту в июле 2012 года. Отмечается, что срок эксплуатации этого космического аппарата превысил гарантийный срок активного существования на два с половиной года.

Группировка спутников «Канопус-В» используется в интересах Роскосмоса, МЧС России, Росгидромета и других ведомств для мониторинга пожаров и техногенных чрезвычайных ситуаций. В настоящее время в состав системы входит четыре спутника «Канопус-В» и аппарат «Канопус-В-ИК».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае заместитель гендиректора Роскосмоса по космическим комплексам и системам Михаил Хайлов заявил, что к 2023 году количество российских спутников дистанционного зондирования Земли будет увеличено с 12 до 20 аппаратов.

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