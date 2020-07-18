Нью-Дели, , 09:31 — REGNUM Поставки смартфонов в Индии во втором квартале 2020 года упали на 48% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Canalys, опубликованный на сайте организации.

Рынок смартфонов в Индии является вторым по объёму в мире и уступает только рынку Китая. По оценкам экспертов Canalys, во втором квартале текущего года в Индии было поставлено 17,3 млн смартфонов, что на 48% ниже объёма поставок за аналогичный период 2019 года.

С крупнейшим сокращением объёма поставок в Индии — около 60% — столкнулась южнокорейская компания Samsung. Поставки остальных лидеров этого рынка — китайских компаний Xiaomi, Vivo Oppo и Realme — сократились в объёме от 27% до 48%.

Резкое падение поставок объясняется последствиями пандемии коронавирусной инфекции, приведшей к снижению объёмов производства смартфонов внутри страны. Также на поставки повлияли наводнения в некоторых районах на востоке Индии и обострение отношений с Китаем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае эксперты исследовательской компании Digitimes Research представили прогноз, согласно которому в 2020 году глобальные поставки смартфонов упадут на 15,4% в годовом исчислении.

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