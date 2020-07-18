Пекин, , 09:02 — REGNUM Специалисты Китайского национального космического управления вывели на стартовую площадку космодрома «Вэньчан» ракету-носитель «Чанчжэн-5», которая будет использоваться для запуска к Марсу миссии «Тяньвэнь-1». Об этом сообщает газета China Daily.

Непосредственно на стартовой площадке будут проведены заключительные испытания и заправка ракеты-носителя. Точная дата запуска пока не назначена, «Тяньвэнь-1» отправится к Марсу в конце июля или начале августа. Полёт продлится около семи месяцев.

«Тяньвэнь-1» станет первой китайской миссией по изучению Марса. Космический аппарат состоит из трёх частей — орбитального модуля, посадочной станции и марсохода. Ровер оснащён георадаром, детектором магнитного поля, прибором для метеорологических измерений и мультиспектральной камерой. Планируется, что он проработает на поверхности планеты около трёх месяцев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте в Пекинском аэрокосмическом центре управления завершили испытания посадочной станции и марсохода миссии «Тяньвэнь-1».

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