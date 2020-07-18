Тайбэй, , 08:29 — REGNUM Две модели ноутбуков американской компании Apple с процессорами Apple Silicon будут выпущены в конце 2020 года. Об этом сообщает тайваньская газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, первыми ноутбуками Apple с процессорами на базе ARM-архитектуры станут 13-дюймовые MacBook Pro и MacBook Air. Сообщается, что поставки комплектующих для этих компьютеров тайваньскими производителями начнутся в третьем квартале 2020 года. Ожидается, что в продажу ноутбуки поступят в конце текущего года.

Отмечается, что это позволит Apple довести общие поставки ноутбуков MacBook в 2020 году до уровня 16−17 устройств. В 2019 году американская компания поставила около 15 млн ноутбуков.

В июне в Apple объявили о постепенном отказе от процессоров Intel, которые использовались в компьютерах и ноутбуках компании с 2005 года. Переход на собственные процессоры на базе архитектуры британской компании ARM будет постепенным и продлится около двух лет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2020 года компания Apple представила обновлённую версию ноутбука MacBook Pro.

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