Берлин, , 07:59 — REGNUM Компания Mobileye получила разрешение от властей Германии на испытание самоуправляемых автомобилей на магистралях общего пользования со скоростью до 130 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба компании Intel.

Базирующаяся в Израиле компания Mobileye занимается разработкой технологий автономного вождения с начала 2000-х годов. В 2017 году Mobileye была выкуплена американской корпорацией Intel за $15 млрд.

В Intel сообщили, что немецкая экспертная организация TÜV SÜD признала системы беспилотного вождения Mobileye достаточно безопасными для использования на дорогах общего пользования. Это позволило Mobileye получить разрешение властей Германии на испытание самоуправляемых автомобилей на любых дорогах страны, включая скоростные автомагистрали.

В ближайшее время в Mobileye планируют начать тестирование беспилотных автомобилей в Мюнхене. До конца 2020 года масштабные испытания будут запущены и в других городах и регионах Германии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2017 года компании Fiat Chrysler Automobiles, BMW Group, Intel и Mobileye подписали меморандум о совместной разработке платформы для беспилотных автомобилей.

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