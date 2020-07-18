Архангельск, , 07:24 — REGNUM Судно «Баренц» с пусковым столом под ракеты-носители семейства «Ангара» вышло из Северодвинска 17 июля, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

«Баренц» пройдёт через Северный Ледовитый океан, Берингов пролив, Баренцево и Охотское моря. Планируется, что через месяц судно войдёт в порт «Советская Гавань» на берегу Татарского пролива.

Далее стартовый стол будет перемещён на баржу, которая доставит его на космодром по рекам Амур и Зея. Ожидается, что на «Восточный» многотонная конструкций прибудет в сентябре. Монтаж пускового стола на стартовом сооружении должен начаться в ноябре 2020 года.

Стартовая площадка для ракет-носителей «Ангара» возводится в рамках второй очереди строительства космодрома «Восточный». Планируется, что пусковая площадка будет готова в 2022 году. Первый запуск «Ангары» с космодрома в Амурской области запланирован на конец 2023 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне на «Восточном» завершили строительство командного пункта для управления запусками ракет-носителей семейства «Ангара».

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