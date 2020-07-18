Вашингтон, , 02:48 — REGNUM Контракт на сумму $15 млрд для продолжения выпуска военно-транспортных самолетов C-130J «Геркулес» заключил Пентагон с компанией Lockheed Martin, 17 июля сообщается на сайте министерства обороны США.

Новое соглашение включает разработку, модернизацию и производство модели на период до 2030 года, в том числе и для поставок за границу.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня власти Новой Зеландии объявили о решении заказать у американской компании Lockheed Martin пять самолетов «Геркулес».

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