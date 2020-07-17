Лондон, , 18:26 — REGNUM Министерство обороны Британии заключило контракт на поставку трёх ударных беспилотников Protector, сообщает 17 июля портал defensenews.com.

По информации портала, британское военное ведомство заказало дроны компании General Atomics.

Отмечено, что этот контракт на сумму $80 млн стал первым шагом программы перевооружения на новые ударные беспилотники, объявленной Лондоном ещё в 2018 году.

По условиям соглашения, на первом этапе британские военные должны получить три ударных беспилотника Protector и три наземных станции управления. Первый дрон будет получен в 2021 году, но на вооружение новые беспилотники будут поставлены только в 2024 году.

Уточняется, что подписанное соглашение предусматривает опцион еще на 13 беспилотников аналогичного типа.

Стоит отметить, что под обозначением Protector скрывается несколько усовершенствованная версия Predator B, он же MQ-9 Reaper, разработанного компанией General Atomics Aeronautical Systems.

От базовой версии Protector отличается усиленной конструкцией, удлинённым крылом и усиленной защитой от внешних повреждений типа столкновений с птицами и ударов молний. Новые беспилотники смогут работать в небе до 40 часов и будут иметь девять точек подвески для различных типов вооружения.

Кроме того, сообщается о новой специальной системе уклонения от столкновений в воздухе.

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