Берлин, , 15:45 — REGNUM Немецкая компания Volkswagen может выпустить электромобиль на основе своей первой модели — Beetle, более известных как «Жук». Об этом сообщает портал Motor.

Накануне немецкая компания подала заявку в Бюро интеллектуальной собственности Евросоюза на оформление товарного знака «e-Beetle». Исходя из этого можно предположить, что Volkswagen намерен возродить своего легендарного «Жука».

Кроме того, немецкая компания также подала заявки на «e-Golf Classic», «e-Karmann», «e-Kübel» и «e-Samba».

Напомним, год назад на предприятие Volkswagen в мексиканском городе Пуэбла-де-Сарагоса был произведен последний Volkswagen Beetle. Выпускаться данная модель начала в 1938 году. За все время с конвейера немецкой компании сошло 21,5 млн «Жуков».

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