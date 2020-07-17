Москва, , 13:36 — REGNUM У дилеров немецкого автопроизводителя Audi в России появился новый A6 Allroad из лимитированной спецверсии 20 Years Edition. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Audi A6 allroad quattro Audi

Новое авто посвящено юбилею модели A6. В России будет реализовываться всего 50 «юбилейных» автомобилей стоимостью от 5 377 000 рублей.

Спецверсия выделяется низко расположенной решёткой радиатора Singleframe с вертикальными пластинами. Для кузова новинки доступны три цвета: soho brown, glacier white и gavial geen. При этом последний цвет очень похож на оттенок модели первого поколения, который сошёл с конвейера еще в 1999 году.

Кроме того, авто имеет чёрный декор и три варианта стильных колесных дисков.

Внутри модели установлены чёрные спортивные сиденья, обитые кожей и алькантарой, а также светодиодная подсветка с нижней стороны передних дверей с надписью «allroad».

Ранее стало известно, что компания Audi совместно с китайской компанией SAIC Motor планирует начать в КНР производство лифтбека A7L.

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