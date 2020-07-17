Набережные Челны, Татария, , 11:54 — REGNUM КамАЗ начал в тестовом режиме производство нового самосвала КамАЗ-6595 (6×4) с кабиной от Mercedes-Benz Arocs BM963. Об этом сообщает пресс-служба автокомпании.

Официальная премьера КамАЗ-6595 прошла в конце прошлого года.

Новинка оснащена мотором КамАЗ-Liebherr Р6, который обладает ресурсом 1,5 млн км. При этом межсервисный интервал силового агрегата составляет 150 тыс. км. Для сравнения: типовые двигатели КамАЗ V8 имеют ресурс 800 тыс. км, а интервал сервисного обслуживания — 30 тыс. км.

Грузоподъёмность тягача равна 26 тонн. При том, что ведущие мосты могут выдержать осевую нагрузку до 16 тонн. Специалисты компании особое внимание уделили надёжности балансирной подвески. Все детали этого узла прошли тесты на прочность и устойчивость к нагрузкам.

Напомним, с января по июнь текущего года КамАЗ выпустил 16 647 грузовиков и машинокомплектов. Это на 11,8% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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