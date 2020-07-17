Берлин, 17 июля 2020, 11:17 — REGNUM В сети появились фото дорожных испытаний кабриолета BMW 4 Series на дорогах Германии. Снимки размещены на сайте Motor1.
На полученных фотографиях кабриолет почти не имеет камуфляжа. Поэтому многие детали нового авто можно разглядеть.
Стоит отметить, что кабриолет имеет такую же большую радиаторную решётку в виде огромных «ноздрей», что и у версии купе. Причём это не единственная деталь экстерьера, которая роднит оба авто. Исключение составляет темный декор.
В линейку моторов кабриолета BMW 4 Series войдёт 255-сильный турбированный рядный двигатель B48 с турбонаддувом объёмом два литра, который работает с системой заднего привода, а также 382-сильный трёхлитровый шестицилиндровый мотор с 48-вольтовой мягкой гибридной технологией и приводом 4×4.
Ожидается, что продажи новинки стартуют в самое ближайшее время.
Ранее стало известно, что компания BMW приступила к финальному этапу тестирования прототипа рестайлингового купе BMW M4.
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